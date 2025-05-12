

АМЮГ: Насилие в отношении журналистов подпитывается безразличием соответствующих властей

12.05.2025 20:32





Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) отреагировала на информацию, распространенную телекомпанией «Пирвели» о нападении на журналистку канала Мариам Макасарашвили.



По словам Макасарашвили, он и его оператор подверглись физическому нападению со стороны отца Георгия Шинджикашвили, ушедшего в отставку первого заместителя губернатора Квемо Картли.



«Инцидент подтверждает факты участившихся случаев насилия в отношении журналистов, чему напрямую способствует безразличие соответствующих следственных органов. Такое отношение поощряет насилие и создает ощущение безнаказанности».



«В условиях и без того ухудшающейся медийной обстановки Ассоциация молодых юристов осуждает инцидент и призывает Специальную следственную службу и прокуратуру быстро и эффективно отреагировать на распространенную информацию», — написала Ассоциация молодых юристов.



12 мая стало известно, что первый заместитель губернатора Квемо Картли Георгий Шинджикашвили подал в отставку со своей должности. Об этом Шинджикашвили написал в социальных сетях, отметив, что покидает пост по личному решению.





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