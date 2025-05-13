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Со дня исторической победы тбилисского «Динамо» прошло 44 года


13.05.2025   17:38


По инициативе Министерства спорта, в гостинице «Пулман» состоялось празднование исторического успеха грузинского футбола — победы тбилисского «Динамо» 13 мая 1981 года в Кубке обладателей кубков европейских чемпионов.

44 года назад, 13 мая 1981 года, тбилисское «Динамо» победило «Карл-Цейс» из Йены со счетом 2:1 в финале Кубка обладателей кубков. На сегодняшний день это единственный международный титул грузинского клубного футбола.

В мероприятии приняли участие бывшие игроки тбилисского «Динамо», ветераны спорта, представители Национального олимпийского комитета и СМИ.

Решением министра спорта Шалвы Гоголадзе, ветеранам-футболистам «Динамо» были вручены денежные премии за вклад в развитие грузинского спорта.


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