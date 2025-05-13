

Грузия примет детский конкурс песни «Евровидение-2025» 13 декабря

13.05.2025 19:01





Первый канал Грузии и Европейский вещательный союз официально объявили, что детский конкурс «Евровидение-2025» состоится 13 декабря в Тбилиси.



Грузия принимает детское «Евровидение» уже во второй раз. Впервые конкурс прошёл в Тбилиси в 2017 году. Грузия является самой успешной страной в истории конкурса — на её счету четыре победы.



«Мы с нетерпением ждём возвращения в Грузию. Эта страна с радостью вновь принимает детский песенный конкурс «Евровидение». Общественный вещатель уже доказал, что способен организовать выдающееся шоу, и мы уверены, что это будет особенное событие, которое подарит незабываемые впечатления как молодым артистам, так и зрителям по всему миру», — заявил директор конкурса песни «Евровидение» Мартин Грин.



«Для нас большая честь снова принимать детское «Евровидение» в Тбилиси. Это огромная ответственность, и мы ставим перед собой цель сделать шоу более масштабным, чем когда-либо. Мы с нетерпением ждём возможности принять юных артистов и поклонников со всего мира с традиционным грузинским гостеприимством и поделиться нашей богатой культурой и наследием», — заявила генеральный директор Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили.



Руководитель грузинской делегации на «Евровидении» Натия Мшвениерадзе добавила: «Детское «Евровидение» 2017 года было незабываемым опытом. В этом году наша цель — провести ещё более зрелищное шоу, которое будет обсуждаться и в последующие годы».



Официальное заявление о проведении конкурса в Тбилиси было сделано сегодня на Дне грузинской культуры в посольстве Грузии в Швейцарии. На мероприятии присутствовали посол Грузии в Швейцарии Шота Гецадзе и заместитель генерального директора и директор по медиа Европейского вещательного союза Жан-Филипп де Тандер.



В конкурсе «Детское Евровидение 2025» примут участие исполнители в возрасте от 9 до 14 лет из всей Европы и не только. Каждый участник представит оригинальную песню, посвящённую молодёжи, музыке и разнообразию. Информация о месте проведения, слогане и составе участников будет объявлена в ближайшее время.



Напомним, четвёртую победу Грузия одержала в 2024 году на конкурсе, проходившем в столице Испании, Мадриде, когда 11-летний Андриа Путкарадзе набрал рекордные 239 баллов — самый высокий результат в истории конкурса. Благодаря этой победе Грузия вновь получила право принять международный конкурс.





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