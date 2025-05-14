

Ведется регистрация на программы профессионального образования

14.05.2025 15:09









По данным ведомства, регистрация возможна как онлайн, на сайте vet.emis.ge, так и в учреждениях, реализующих программы профессионального образования, действующих по всей Грузии.



«К приему 2025 года государственные и частные профессиональные учебные заведения по всей Грузии будут принимать студентов по различным программам профессионального образования.



В 2025 году количество интегрированных программ вновь увеличилось, что позволяет лицам, имеющим базовое образование, получить в дополнение к профессиональному образованию полноценное общее образование. По окончании обучения по вышеуказанным программам выдается профессиональный диплом, который приравнивается к аттестату о полном общем образовании и при желании дает возможность продолжить обучение в высшем учебном заведении.



Также ведется регистрация на программы, реализуемые по дуальному подходу. Дуальный подход предполагает разделение ответственности между образовательным учреждением и компанией. 50% и более результатов обучения, предоставляемых программой, достигаются в реальной рабочей среде, в конкретной компании.



Полный список учреждений профессионального образования и программ, предлагаемых в 2025 году, а также инструкции по регистрации можно посмотреть на портале — vet.emis.ge.



Для консультации по профессиональным программам заинтересованные лица могут обратиться по телефону горячей линии: (+995 32) 2200 220 или по электронной почте:

Регистрация на программы профессионального образования началась 28 апреля 2025 года и продлится до 20 мая. Об этом сообщает министерство образования Грузии.По данным ведомства, регистрация возможна как онлайн, на сайте vet.emis.ge, так и в учреждениях, реализующих программы профессионального образования, действующих по всей Грузии.«К приему 2025 года государственные и частные профессиональные учебные заведения по всей Грузии будут принимать студентов по различным программам профессионального образования.В 2025 году количество интегрированных программ вновь увеличилось, что позволяет лицам, имеющим базовое образование, получить в дополнение к профессиональному образованию полноценное общее образование. По окончании обучения по вышеуказанным программам выдается профессиональный диплом, который приравнивается к аттестату о полном общем образовании и при желании дает возможность продолжить обучение в высшем учебном заведении.Также ведется регистрация на программы, реализуемые по дуальному подходу. Дуальный подход предполагает разделение ответственности между образовательным учреждением и компанией. 50% и более результатов обучения, предоставляемых программой, достигаются в реальной рабочей среде, в конкретной компании.Полный список учреждений профессионального образования и программ, предлагаемых в 2025 году, а также инструкции по регистрации можно посмотреть на портале — vet.emis.ge.Для консультации по профессиональным программам заинтересованные лица могут обратиться по телефону горячей линии: (+995 32) 2200 220 или по электронной почте: [email protected] », — говорится в информации министерства.





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