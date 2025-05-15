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Мариам Шенгелия выступит сегодня на «Евровидении»


15.05.2025   10:22


Второй полуфинал конкурса песни «Евровидение» состоится сегодня в 23:00 в Базеле (Швейцария), где представительница Грузии Мариам Шенгелия исполнит свою конкурсную песню Freedom.

Наряду с Грузией во втором полуфинале выступят следующие страны: Австрия, Литва, Армения, Черногория, Греция, Ирландия, Австралия, Латвия, Чехия, Израиль, Мальта, Финляндия, Дания, Люксембург и Сербия. Сегодня на сцене также выступят представители Франции, Германии и Великобритании.

Страны, участвующие во втором полуфинале, смогут проголосовать после выступления всех конкурсантов на сцене. Вы сможете проголосовать из стран, не участвующих в голосовании, на ESC.VOTE. Согласно правилам конкурса, голосовать за свою страну нельзя.

Согласно правилам конкурса, только зрители решают, кто выйдет из полуфинала в финал, а жюри не участвует в голосовании.


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