

Каладзе: Уверен, что завтрашняя «Игра легенд» будет интересной и зрелищной

15.05.2025 13:30





Мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня провёл пресс-конференцию вместе с бывшим игроком сборной Грузии Шотой Арвеладзе, бывшим футболистом «Барселоны» Хавьером Савиолой и победителем Лиги чемпионов УЕФА Яри Литманеном.



Как отметил Каладзе, приятно, когда в Грузию приезжают команды высокого уровня, и «Барселона» — это клуб с богатой историей и великими, успешными футболистами.



«В Грузии очень много людей, которые болеют за эту команду, а подобные матчи дают им возможность увидеть своих любимых игроков у себя на родине. Хочу поблагодарить ребят за то, что они приехали в нашу страну. Что касается завтрашней встречи, уверен, она будет интересной и зрелищной. Насколько мне известно, сегодня ночью к команде присоединится и Роналдиньо. Это для меня тоже радостная новость, ведь мне довелось играть против него. Также мы выступали вместе за «Милан». Мне приятно встречать людей, с которыми я играл — как в одной команде, так и против них. Это, конечно же, очень приятно. Всем желаю удачи в завтрашнем матче. Грузинских болельщиков ждёт увлекательное зрелище», — заявил Каха Каладзе.



Завтра на «Динамо-Арена» ветераны грузинского футбола сыграют против легендарных футболистов «Барселоны». Это будет второй матч серии «Легенды», продолжение проекта, начатого в прошлом году в Батуми.



В матче также примет участие бывший капитан сборной Грузии, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Футбольная встреча начнётся в 19:00.







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