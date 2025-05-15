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Роберт Де Ниро о Грузии: «Даже в диктатуре о народ вправе решать»
15.05.2025 13:40
Американский актер Роберт Де Ниро сравнил ситуацию в Грузии с тиранией и призвал всех встать на сторону истины, несмотря на страх и давление. Так Де Ниро ответил на вопрос грузинского режиссера Анано Бакурадзе на встрече в рамках 78-го Каннского кинофестиваля.
«Это произошло в Грузии, как и в других странах. Есть люди — несколько тиранов, которые захватывают контроль над остальными. Но даже в диктатуре, автократии или монархии у людей есть право принимать решения вместе. Многие в это не верят, особенно те, у кого есть власть — финансовая или политическая. Им не хочется отказываться от нее, им не хочется делать правильные шаги, ведь если бы они их делали, у народа было бы больше власти. И вот этого я не могу понять», — сказал Де Ниро.
Встреча прошла 14 мая. Незадолго до этого 81-летнему Де Ниро вручили «Золотую пальмовую ветвь» за общий вклад в кинематограф.
Формулируя свой вопрос, Бакурадзе сообщила, что в Грузии ее коллеги борются с «автократическим режимом и диктатурой», из-за чего некоторые из них оказались в тюрьме. В том числе, «безо всяких причин» в тюрьму попал молодой грузинский актер Андро Чичинадзе. «Я хотела бы спросить у вас, как мы дошли до такого, весь мир?», — заключила Бакурадзе.
28-летнего Андро Чичинадзе задержали 5 декабря 2024 года. Ему вменяется «руководство, участие и публичные призывы к насильственным действиям» в ходе протестов у парламента Грузии. Актеру грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.
Вместе с Чичинадзе в контексте протестных акций, начавшихся из-за отказа властей от переговоров по членству в ЕС, были арестованы еще до 50 участников митингов.
Тбилисский «Новый театр», в котором работал Чичинадзе, уже почти полгода бастует, требуя освобождения всех этих людей. Из-за этого Минкультуры Грузии уволило режиссера Давида Доиашвили с должности худрука театра.
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