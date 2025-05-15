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Сборная Грузии завоевала бронзовую медаль в командном зачете на чемпионате мира по парадзюдо
15.05.2025 17:14
В третий день чемпионата мира по парадзюдо в Астане сборная Грузии по парадзюдо одержала победу над командой Узбекистана со счетом 4:1 в командном первенстве и заняла третье место, что является первой медалью в истории сборной Грузии по парадзюдо в командном зачете.
Победителями матчей в «Бронзовом финале» стали Георгий Калдани, Саба Багдавадзе, Реваз Чикоидзе и Бачуки Шелия. Честь сборной Грузии защищали также Георгий Беридзе и Гогита Терунашвили.
Чемпионат мира в Астане завершился рекордным и историческим результатом для Грузии – грузинские парадзюдоисты завоевали в общей сложности шесть медалей – пять в индивидуальных соревнованиях и одну в командных соревнованиях.
Чемпионами мира стали: Георгий Калдани, Саба Багдавадзе и Звиад Гогочури, а Реваз Чикоидзе и Зураб Зурабиани завоевали бронзовые медали.
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