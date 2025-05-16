

Ветераны сборной Грузии проведут футбольный матч со звездами «Барселоны» сегодня в Тбилиси

16.05.2025 09:53





Товарищеский матч между ветеранами сборной Грузии по футболу и легендами испанского клуба «Барселона» состоится сегодня в Тбилиси.



Каталонский клуб представят звезды мирового футбола, включая Роналдиньо, Гаиску Мендьету, Эдгара Давидса, Хавьера Савиолу, Яри Литманена и Людовика Жюли. В рамках мероприятия 15 мая в официальном фан-магазине «Барселоны» в Тбилиси прошла автограф-сессия с участием легенд клуба.



Грузинская команда будет включать мэра Тбилиси и бывшего капитана национальной сборной Каху Каладзе, Шоту Арвеладзе, Георгия Деметрадзе и других.



«Я уверен, что матч будет интересным и зрелищным. Такие события дают болельщикам возможность увидеть любимых игроков в своей стране», — заявил Каладзе накануне на пресс-конференции.



Встреча пройдет на стадионе «Диномо-Арена», начало в 19:00 по местному времени. Билеты на матч по-прежнему есть в продаже на сайте tkt.ge.



Матч состоится в рамках проекта Legend Series. В прошлом году его запустили грузинская гемблинговая компания Europebet и спортивное маркетинговое агентство Sports Orient. Целями называются популяризация футбола, формирование фанатской культуры и содействие туризму в Грузии.



Ранее Legend Series проводил матчи ветеранов сборной Грузии и итальянских «Интера» и «Милана».





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