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Спасатели всё еще ищут четвертого пассажира упавшей в Мтквари машины
16.05.2025 15:18
Служба чрезвычайных ситуаций Грузии сообщает, что продолжаются поиски одного человека в Мтквари. Это — четвертый пассажир автомобиля, упавшего в реку в ночь на 14 мая.
Тела двух других пассажиров уже найдены. Еще одного человека удалось спасти.
Контекст. Ночью с 13 на 14 мая автомобиль упал в Мтквари. Одного из пассажиров спасли сразу, а других продолжили искать. По данным следствия, машина упала из-за аварийной ситуации, возникшей по вине другого водителя. Его уже задержали.
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