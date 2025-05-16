

Спасатели всё еще ищут четвертого пассажира упавшей в Мтквари машины

16.05.2025 15:18





Служба чрезвычайных ситуаций Грузии сообщает, что продолжаются поиски одного человека в Мтквари. Это — четвертый пассажир автомобиля, упавшего в реку в ночь на 14 мая.



Тела двух других пассажиров уже найдены. Еще одного человека удалось спасти.



Контекст. Ночью с 13 на 14 мая автомобиль упал в Мтквари. Одного из пассажиров спасли сразу, а других продолжили искать. По данным следствия, машина упала из-за аварийной ситуации, возникшей по вине другого водителя. Его уже задержали.





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