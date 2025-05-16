

В Батумском городском суде продолжается судебный процесс по делу Мзии Амаглобели

16.05.2025 15:38





В Батумском городском суде проходит судебный процесс над основательницей изданий «Батумели» и «Нетгазети» Мзией Амаглобели. На заседании присутствуют представители дипломатического корпуса, в том числе посол Германии в Грузии Петер Фишер, посол Швеции Анна Либерг и посол Эстонии Марге Мардисалу-Кахар. Также на процессе присутствует австрийская депутатка Европарламента Лена Шиллинг.



Процесс начался по ходатайству стороны защиты. Адвокаты потребовали допустить в качестве доказательств заключения, опубликованные аппаратом Народного защитника. Судья Нино Сахелашвили удовлетворила ходатайство, однако не посчитала необходимым просматривать видеодоказательства, приобщённые к административному делу Амаглобели.



По утверждению стороны защиты, эти видеозаписи были сделаны уже после освобождения Мзии Амаглобели из административного задержания, и их наличие в деле является нелогичным. Судья же отметила, что соответствующее решение обжаловано, и в данном случае обсуждение этих материалов в рамках уголовного дела нецелесообразно.



Сегодня также был допрошен судебно-медицинский эксперт Гиви Чхартшишвили. Именно он проводил экспертизу после инцидента как Ираклию Дгебуадзе, так и Мзии Амаглобели. Эксперт подтвердил, что у Дгебуадзе не было зафиксировано никаких повреждений, тогда как у Амаглобели были выявлены кровоподтёки на левом плече. Что касается боли после пощёчины, эксперт пояснил, что боль — это субъективное ощущение и не является объектом судебно-медицинской экспертизы.



Судебный процесс проходит на фоне протестной акции. Слышны лозунги: «Свободу Мзии Амаглобели!»





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