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Первая половина матча между легендами сборной Грузии и «Барселоны» завершилась вничью
16.05.2025 19:59
В Тбилиси стартовал матч между легендами футбольного клуба «Барселона» и сборной Грузии. После первого тайма счет равный – 1:1.
Обе команды начали матч активно, хотя нападающим было сложно играть успешно, а вот вратари и защитники выглядели убедительно. Особую активность проявил легенда «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, подарив собравшимся на «Динамо Арене» зрителям несколько запоминающихся эпизодов.
На 25-й минуте легенды сборной Грузии активно атаковали. После передачи Александра Иашвили Георгий Наваловский забил гол в ворота «Барселоны» ударом головой, выведя GEO11 вперед, а на 34-й минуте аргентинец Хавьер Савиола восстановил равновесие в матче.
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