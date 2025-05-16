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Первая половина матча между легендами сборной Грузии и «Барселоны» завершилась вничью


16.05.2025   19:59


В Тбилиси стартовал матч между легендами футбольного клуба «Барселона» и сборной Грузии. После первого тайма счет равный – 1:1.

Обе команды начали матч активно, хотя нападающим было сложно играть успешно, а вот вратари и защитники выглядели убедительно. Особую активность проявил легенда «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, подарив собравшимся на «Динамо Арене» зрителям несколько запоминающихся эпизодов.

На 25-й минуте легенды сборной Грузии активно атаковали. После передачи Александра Иашвили Георгий Наваловский забил гол в ворота «Барселоны» ударом головой, выведя GEO11 вперед, а на 34-й минуте аргентинец Хавьер Савиола восстановил равновесие в матче.


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