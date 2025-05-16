

Первая половина матча между легендами сборной Грузии и «Барселоны» завершилась вничью

16.05.2025 19:59





В Тбилиси стартовал матч между легендами футбольного клуба «Барселона» и сборной Грузии. После первого тайма счет равный – 1:1.



Обе команды начали матч активно, хотя нападающим было сложно играть успешно, а вот вратари и защитники выглядели убедительно. Особую активность проявил легенда «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо, подарив собравшимся на «Динамо Арене» зрителям несколько запоминающихся эпизодов.



На 25-й минуте легенды сборной Грузии активно атаковали. После передачи Александра Иашвили Георгий Наваловский забил гол в ворота «Барселоны» ударом головой, выведя GEO11 вперед, а на 34-й минуте аргентинец Хавьер Савиола восстановил равновесие в матче.







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