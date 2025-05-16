

Матч между легендами завершился победой «Барселоны»

16.05.2025 21:13





На «Динамо Арене» в Тбилиси состоялся матч между легендами сборной Грузии и «Барселоны». Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.



Первая половина матча началась с двусторонних атак, причем вратари и защитники обеих команд выглядели уверенно. Сборная Грузии открыла счет на 25-й минуте после паса Александра Иашвили, а Георгий Наваловский забил гол. Легенды испанского футбола восстановили равновесие на 34-й минуте: гол забил Хавьер Савиола.



Во втором тайме «Барселона» вышла вперед благодаря голу Сориано на 54-й минуте матча. Леван Кения был особенно активен в составе грузинской команды, доставив испанцам немало проблем.



На 72-й минуте преимущество «Барселоны» достигло двух мячей. Второй гол за сборную Грузии забил аргентинец Хавьер Савиола.



После этого Роналдиньо активизировался, хотя против него надежно сыграл центральный защитник сборной Грузии Зураб Хизанишвили.



По предварительной договоренности главный судья остановил матч на 85-й минуте. Ранее Роналдиньо пол аплодисментами зрителей покинул поле на 80-й минуте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





