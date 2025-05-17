

Сегодня в Тбилиси и регионах пройдут акции протеста

17.05.2025 10:16





Сегодня в Тбилиси и регионах запланированы акции протеста.



На 171-й день протеста в Тбилиси акции пройдут в двух локациях. В частности, в 19:00 возле здания Общественного вещателя и в 20:00 у здания парламента.



График акций, запланированных в регионах, следующий:



В Гори, перед зданием сакребуло, в 17:00 акция под лозунгом – «Освободить узников режима и назначить новые выборы!».



Акция протеста в Ахалцихе, у памятника Шота Руставели, в 18:00;



В Батуми, возле Конституционного суда, в 19:00 – «На службе Родине!».



В Зугдиди, перед зданием краевой администрации, в 19:00 - акция «Зугдиди против российского режима».



В Телави, перед зданием мэрии, акция в 19:00.



В Кутаиси, перед зданием мэрии, в 19:00 — «Да Европе, нет России»



В Чхороцку, перед зданием мэрии, в 20:00 — «Осмелься протестовать каждый день».





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