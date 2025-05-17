

В связи с Днем святости семьи в Тбилиси сегодня состоится шествие

17.05.2025 10:21





В связи с Днем святости семьи и уважения к родителям сегодня в соборе Кашвети состоится молебен и будет организовано торжественное шествие к собору Святой Троицы.



По информации патриархии, настоятели храмов получили благословение местоблюстителя патриарха, владыки Шио присоединиться к молитвенному шествию вместе с прихожанами.



Участники шествия соберутся в 13:00 в храме Кашвети, где в 14:00 состоится богослужение, после чего пройдет торжественное шествие к патриаршему собору Святой Троицы.





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