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В связи с Днем святости семьи в Тбилиси сегодня состоится шествие
17.05.2025 10:21
В связи с Днем святости семьи и уважения к родителям сегодня в соборе Кашвети состоится молебен и будет организовано торжественное шествие к собору Святой Троицы.
По информации патриархии, настоятели храмов получили благословение местоблюстителя патриарха, владыки Шио присоединиться к молитвенному шествию вместе с прихожанами.
Участники шествия соберутся в 13:00 в храме Кашвети, где в 14:00 состоится богослужение, после чего пройдет торжественное шествие к патриаршему собору Святой Троицы.
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