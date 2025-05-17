

Отар Китеишвили второй раз подряд назван лучшим игроком австрийской Бундеслиги

17.05.2025 10:55





Игрок сборной Грузии и австрийского клуба «Sturm Graz» Отар Китеишвили второй год подряд признан лучшим игроком австрийской Бундеслиги.



В этом сезоне Китеишвили принял участие в 30 матчах австрийской Бундеслиги и на его счету 12 голов и 4 результативные передачи, всего 13 голов и 4 результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах.



За два тура до конца австрийской Бундеслиги «Штурм» Отара Китеишвили занимает первое место и имеет шанс стать чемпионом страны во второй раз подряд — команда опережает идущий вторым «Вольфсберг» на 3 очка.





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