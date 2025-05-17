

Шествие в связи с Днем святости семьи завершилось в соборе Святой Троицы

17.05.2025 19:01





Завершилось шествие в связи с Днем святости семьи.



В эти минуты патриарший местоблюститель, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио вместе с архиереями совершает благодарственный молебен в соборе Святой Троицы.



В шествии также приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр столицы Каха Каладзе, Михаил Кавелашвили и другие представители исполнительной и законодательной власти.



Ранее в честь этого дня патриарший местоблюститель, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио вместе с архиереями совершил малый молебен в церкви Святого Георгия Кашвети. В связи с Днем святости семьи состоялось шествие от храма Кашвети до кафедрального собора Святой Троицы.



Помимо Тбилиси, шествия состоялись в различных епархиях.



Для справки, Католикос-Патриарх всея Грузии объявил 17 мая Днем святости семьи в 2014 году.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





