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Шествие в связи с Днем святости семьи завершилось в соборе Святой Троицы
17.05.2025 19:01
Завершилось шествие в связи с Днем святости семьи.
В эти минуты патриарший местоблюститель, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио вместе с архиереями совершает благодарственный молебен в соборе Святой Троицы.
В шествии также приняли участие премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили, мэр столицы Каха Каладзе, Михаил Кавелашвили и другие представители исполнительной и законодательной власти.
Ранее в честь этого дня патриарший местоблюститель, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио вместе с архиереями совершил малый молебен в церкви Святого Георгия Кашвети. В связи с Днем святости семьи состоялось шествие от храма Кашвети до кафедрального собора Святой Троицы.
Помимо Тбилиси, шествия состоялись в различных епархиях.
Для справки, Католикос-Патриарх всея Грузии объявил 17 мая Днем святости семьи в 2014 году.
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