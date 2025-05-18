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Лаша Бекаури вышел в финал La Nucia European Open по дзюдо


18.05.2025   21:05


Двукратный олимпийский чемпион Грузии Лаша Бекаури (90 кг) выступит в финале проходящего в Испании открытого чемпионата Европы по дзюдо. В полуфинале он победил бразильца Жоао Сегате и сразится за золотую медаль либо с испанским, либо с французским дзюдоистом.

Этот испанский турнир стал первым соревнованием Бекаури после Олимпийских игр в Париже. Примечательно, что Лаша Бекаури — единственный грузинский спортсмен, принимающий участие в La Nucia European Open.


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