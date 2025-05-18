|
|
|
Лаша Бекаури вышел в финал La Nucia European Open по дзюдо
18.05.2025 21:05
Двукратный олимпийский чемпион Грузии Лаша Бекаури (90 кг) выступит в финале проходящего в Испании открытого чемпионата Европы по дзюдо. В полуфинале он победил бразильца Жоао Сегате и сразится за золотую медаль либо с испанским, либо с французским дзюдоистом.
Этот испанский турнир стал первым соревнованием Бекаури после Олимпийских игр в Париже. Примечательно, что Лаша Бекаури — единственный грузинский спортсмен, принимающий участие в La Nucia European Open.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна