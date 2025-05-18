

Лаша Бекаури вышел в финал La Nucia European Open по дзюдо

18.05.2025 21:05





Двукратный олимпийский чемпион Грузии Лаша Бекаури (90 кг) выступит в финале проходящего в Испании открытого чемпионата Европы по дзюдо. В полуфинале он победил бразильца Жоао Сегате и сразится за золотую медаль либо с испанским, либо с французским дзюдоистом.



Этот испанский турнир стал первым соревнованием Бекаури после Олимпийских игр в Париже. Примечательно, что Лаша Бекаури — единственный грузинский спортсмен, принимающий участие в La Nucia European Open.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





