

Лаша Бекаури — победитель открытого чемпионата Европы по дзюдо в Ла-Нусии

19.05.2025 10:39





Двукратный олимпийский чемпион Грузии Лаша Бекаури (90 кг) завоевал золотую медаль на проходящем в Испании открытом чемпионате Европы – Лаша победил испанца Дани Ньето-Тринидада в финале турнира за восемь секунд и завоевал свой первый титул после Олимпийских игр.



Стоит отметить, что в открытом чемпионате в Ла-Нусии приняло участие не так много известных дзюдоистов, а из Грузии боролся только Лаша Бекаури, который использовал этот турнир для подготовки к предстоящему чемпионату мира (13-20 июня).





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