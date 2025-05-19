

Центр СПИДа обновил статистику по выявлению ВИЧ-инфицированных в Грузии

19.05.2025 19:04





C начала года в Грузии выявлено 212 новых случаев ВИЧ-инфекции.



Это данные Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии.



Приблизительно такая же динамика была и в прошлом году. Грузия относится к странам со стабильной эпидемиологической картиной в плане ВИЧ и концентрированным распространением.



Всего на учете стоит 11 218 ВИЧ-инфицированных.



8 409 мужчин;

2 809 женщин.

Антиретровирусную терапию получают около 6900 пациентов.



Статистика по передаче ВИЧ в Грузии:



30% — инъекционное употребление наркотиков;

53% — гетеросексуальные контакты;

14% — мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами;

1,1% — от матери к ребёнку;

0,4% — через переливание крови;

0,9% — путь передачи не установлен.

В минувшее воскресенье в мире отмечался Международный день памяти людей, умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). За всю историю наблюдений в Грузии скончались 2 402 человека. В прошлом году эта цифра была меньше на 139 человек.



В наши дни антиретровирусная терапия позволяет подавлять размножение ВИЧ в организме человека. Она не излечивает полностью от ВИЧ, но позволяет контролировать вирусную нагрузку на нулевом уровне и сохранить иммунную систему.



Сдать тест на ВИЧ/СПИД в Тбилиси можно в Центре инфекционной патологии и СПИДа, бесплатно и анонимно.



Источник: Новости - Грузия

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