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Центр СПИДа обновил статистику по выявлению ВИЧ-инфицированных в Грузии
19.05.2025 19:04
C начала года в Грузии выявлено 212 новых случаев ВИЧ-инфекции.
Это данные Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии.
Приблизительно такая же динамика была и в прошлом году. Грузия относится к странам со стабильной эпидемиологической картиной в плане ВИЧ и концентрированным распространением.
Всего на учете стоит 11 218 ВИЧ-инфицированных.
8 409 мужчин;
2 809 женщин.
Антиретровирусную терапию получают около 6900 пациентов.
Статистика по передаче ВИЧ в Грузии:
30% — инъекционное употребление наркотиков;
53% — гетеросексуальные контакты;
14% — мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами;
1,1% — от матери к ребёнку;
0,4% — через переливание крови;
0,9% — путь передачи не установлен.
В минувшее воскресенье в мире отмечался Международный день памяти людей, умерших от СПИДа (International AIDS Candlelight Memorial). За всю историю наблюдений в Грузии скончались 2 402 человека. В прошлом году эта цифра была меньше на 139 человек.
В наши дни антиретровирусная терапия позволяет подавлять размножение ВИЧ в организме человека. Она не излечивает полностью от ВИЧ, но позволяет контролировать вирусную нагрузку на нулевом уровне и сохранить иммунную систему.
Сдать тест на ВИЧ/СПИД в Тбилиси можно в Центре инфекционной патологии и СПИДа, бесплатно и анонимно.
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