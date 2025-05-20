

Алина Гамсахурдиа стала первой грузинкой, поднявшейся на Эверест

20.05.2025 14:07





Грузинская альпинистка Алина Гамсахурдиа 18 мая взошла на Эверест, самую высокую гору планеты, высота которой составляет 8848 метров. Гамсахурдиа стала первой женщиной из Грузии, которой удалось совершить это восхождение, сообщает Paper Partuli.



Детали. Подъем от четвертого лагеря до вершины занял у альпинистки 13 часов. Менеджерка спортсменки рассказала Paper Kartuli, что во время подъема было очень холодно, а также на маршруте были большие очереди.



«Это была моя самая большая мечта, исполняя которую я также стала первой грузинкой в истории, взошедшей на Эверест. Я пока не в состоянии осознать, понять, переварить. Пока я словно нахожусь параллельной реальности», — написала Гамсахурдиа в инстаграме после восхождения.



Эверест — шестая вершина в альпинистской карьере Алина Гамсахурдиа и второй восьмитысячник. В сентябре 2024 года она поднялась на вершину горы Манаслу в Непале, ее высота 8163 метра.





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