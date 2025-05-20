

«Последний звонок» прозвенел в школах Грузии

20.05.2025 14:20





Сегодня «последний звонок» прозвенел для почти 38 тысяч выпускников государственных и частных школ Грузии.



С утра в учебных заведениях по всей стране проходят праздничные мероприятия: 12-классники получают напутствия от учителей, участвуют в концертах, обмениваются теплыми словами. Неизменный символ этого дня — памятные надписи на белых рубашках.



По традиции, к вечеру праздник перемещается за пределы школ. Родители организуют экскурсии, часть выпускников отправляется в парки, другие отмечают в ресторанах.



С окончанием школы учеников поздравил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Поздравляю всех учеников, которые сегодня начинают новый этап своей жизни. Последний звонок в жизни человека ассоциируется не только с множеством положительных эмоций, но и с верой в счастливое будущее. От всей души желаю всем мирного, светлого будущего, воплощения собственных целей и мечт, интересной и разнообразной жизни. Уверен, новое поколение с ещё большей решимостью встретит вызовы на жизненном пути и внесет свой вклад в построение лучшего будущего нашей страны», — заявил глава правительства.



Впереди у выпускников — выпускные балы и Единые национальные экзамены. После короткой передышки им снова предстоит вернуться к учебникам — уже в рамках подготовки к следующему, взрослому этапу жизни.



Остальные школьники пока продолжают учебу: первоклассники завершат учебный год 27 мая, остальные — 15 июня.





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