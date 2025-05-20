

Георгий Мамардашвили удостоен награды «Лучший спортсмен Грузии 2024 года»

20.05.2025 19:35





По результатам опроса Ассоциации спортивных журналистов Георгий Мамардашвили был признан лучшим спортсменом-мужчиной 2024 года.



Вратарь сборной Грузии был награжден президентом Ассоциации спортивных журналистов Грузии Гигой Гвенцадзе и вице-президентом Бидзиной Бараташвили после последнего домашнего матча, проведенного на «Месталье» в составе «Валенсии». Визит прошел при поддержке министерства спорта.



По данным опроса членов Ассоциации спортивных журналистов, в котором приняли участие 75 журналистов, Георгий Мамардашвили набрал 107 очков, Лаша Бекаури занял второе место с 88 очками, а Лаша Талахадзе, который шесть раз признавался лучшим спортсменом года Грузии, занял третье место с 69 очками.



Опрос Ассоциации спортивных журналистов проводится с 1964 года, и на сегодняшний день среди футболистов победу одержали только Слава Метревели (1964), Муртаз Хурцилава (1967), Рамаз Шенгелия (1981) и Хвича Кварацхелия (2023).



Георгий Мамардашвили (Лучший спортсмен Грузии 2024): «Я хотел бы поблагодарить спортивных журналистов. Эта награда очень почетна для меня, тем более, что я победил в олимпийский год. Все это ценно, и я им очень благодарен».



Гига Гвенцадзе (президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии): «Прошлый, олимпийский год, был исключительно удачным для грузинского спорта. В условиях такой серьезной конкуренции, когда, к счастью, у нас было много олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, победа, пожалуй, особенно желанная. Я хотел бы пожелать успехов Георгию, который является большой надеждой грузинского футбола».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





