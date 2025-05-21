

Всеобщая регистрация первоклассников начнется 22 мая

21.05.2025 13:55





Всеобщая регистрация первоклассников в Грузии начнётся 22 мая в 09:00 и продлится до 17 июня включительно.



По информации Министерства образования, науки и молодежи Грузии, регистрация осуществляется на официальном сайте Информационной системы управления образованием — registration.emis.ge.



Регистрацию ребёнка в системе осуществляет родитель или законный представитель.



«Для зачисления электронно зарегистрированного ученика необходимо предоставить документы в школу с 18 по 27 июня включительно. В случае непредставления документов в указанный срок регистрация будет автоматически аннулирована», — говорится в заявлении министерства.



Для зачисления в первый класс необходимы следующие документы:



• Заявление законного представителя ученика, содержащее информацию о месте жительства и контактном телефоне представителя, а также соответствующее требованиям статьи 78 Общего административного кодекса Грузии;



• Копия удостоверения личности законного представителя и копия документа, подтверждающего вид на жительство в Грузии (при наличии);



• Копия свидетельства о рождении ученика или удостоверения личности, либо копия документа, подтверждающего вид на жительство в Грузии (при наличии).



Если документы представлены на иностранном языке, они должны сопровождаться переводом на грузинский язык, выполненным в соответствии с законодательством Грузии.



Для проверки количества свободных мест в первых классах и получения инструкции по регистрации можно перейти по указанным в сообщении ссылкам.



Министерство также напоминает, что в закон Грузии «Об общем образовании» внесены изменения, касающиеся школьного возраста. В 2025–2026 учебном году на регистрацию в первый класс имеют право дети, которым исполнится 6 лет до 31 декабря включительно.

В соответствии с поправками, родители или законные представители детей, которым исполнится 6 лет в период с 16 сентября по 31 декабря 2025 года, могут выбрать: продолжать дошкольное образование, участвуя в программе подготовки к школе, или зарегистрироваться в первый класс.



Министерство образования, науки и молодежи Грузии призывает родителей внимательно ознакомиться с условиями и сроками регистрации, чтобы своевременно и без препятствий обеспечить поступление ребёнка в школу.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





