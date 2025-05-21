

TIG: ЕСПЧ установил нарушение Европейской конвенции по правам человека в деле «Мачавариани против Грузии»

21.05.2025 14:57





Transparency International – Georgia» (TIG) сообщает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Matchavariani v. Georgia, в котором установил нарушение пункта 1 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.



«Лексо Мачавариани был задержан в 2020 году на акции протеста и находился в административном задержании в течение 22 часов. Впоследствии ему был назначен штраф в размере 1000₾.



Страсбургский суд посчитал, что национальный суд должен был рассмотреть, было ли задержание Лексо Мачавариани законным, необходимым и пропорциональным. Суд пояснил, что соблюдение формального лимита в 48 часов не делает задержание автоматически законным.



Согласно разъяснению суда, даже если административное правонарушение предусматривает возможность задержания и существует формальное правовое основание, это не освобождает суды от обязанности оценить, было ли данное задержание необходимым и пропорциональным с учётом индивидуальных обстоятельств каждого заявителя.



Национальные суды в административных делах систематически отказываются оценивать законность задержания, указывая, что для этого человек должен подать отдельный гражданский иск. Страсбургский суд признал такой подход по сути необоснованным, что является стратегически важным моментом в данном деле», — говорится в заявлении TIG.



По информации организации, ЕСПЧ также признал жалобы по статьям 10 и 11 (свобода выражения мнения и свобода собраний) неприемлемыми, а также отклонил жалобу по статье 6 Конвенции, касающейся права на справедливое судебное разбирательство.



Интересы Лексо Мачавариани в Страсбургском суде представляла TIG.





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