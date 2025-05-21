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Суд приговорил к бессрочному заключению мужа, обвиняемого в умышленном убийстве 25-летней женщины в Тианети
21.05.2025 16:56
Мцхетский районный суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и приговорил к бессрочному заключению обвиняемого в умышленном убийстве жены в селе Ахалсопели муниципалитета Тианети 12 ноября прошлого года.
Информацию распространяет прокуратура Грузии.
«Мцхетский районный суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал виновным обвиняемого в умышленном убийстве жены, совершенном с особой жестокостью.
Рассмотренными в ходе судебного процесса доказательствами установлено, что 12 ноября 2024 года в селе Ахалсопели муниципалитета Тианети обвиняемый на глазах у малолетних детей, с целью умышленного убийства, облил свою жену горючим и поджег ее. Пострадавшая скончалась 10 декабря 2024 года в результате полученных повреждений.
Обвиняемому предъявлено обвинение по статье 11 прима,109 Уголовного кодекса Грузии.
Мцхетский районный суд признал обвиняемого полностью виновным в предъявленных ему обвинениях и в качестве наказания избрал бессрочное заключение», - говорится в информации.
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