

Альпинист Николоз Палиани погиб во время экспедиции на Ушбу

22.05.2025 16:23





Альпинист Николоз Палиани погиб во время экспедиции на Ушбу.



Об этом сообщают родственники семьи альпиниста.



«Мы глубоко опечалены известием сегодня о трагической гибели Николоза Палиани во время экспедиции на Ушбу. Николоз Палиани был выдающимся альпинистом и горным гидом, который активно участвовал в развитии грузинского туризма. Его смерть — большая утрата для его семьи, друзей и Сванети, а также для всего спортивного и туристического сообщества. Мы выражаем наши соболезнования его семье, друзьям, соратникам, Сванетии и всему грузинскому обществу. Сила, мужество и любовь Николоза к горам навсегда останутся с нами», — говорится в тексте соболезнования Adrenaline.















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