|
|
|
Альпинист Николоз Палиани погиб во время экспедиции на Ушбу
22.05.2025 16:23
Альпинист Николоз Палиани погиб во время экспедиции на Ушбу.
Об этом сообщают родственники семьи альпиниста.
«Мы глубоко опечалены известием сегодня о трагической гибели Николоза Палиани во время экспедиции на Ушбу. Николоз Палиани был выдающимся альпинистом и горным гидом, который активно участвовал в развитии грузинского туризма. Его смерть — большая утрата для его семьи, друзей и Сванети, а также для всего спортивного и туристического сообщества. Мы выражаем наши соболезнования его семье, друзьям, соратникам, Сванетии и всему грузинскому обществу. Сила, мужество и любовь Николоза к горам навсегда останутся с нами», — говорится в тексте соболезнования Adrenaline.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна