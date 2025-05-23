

Знаменосцу из Батуми грозит арест в Турции после депортации из Грузии

23.05.2025 17:18





Темур Катаамадзе (Гаффар Йылмаз), известный как знаменосец из Батуми, может быть арестован в Турции в случае депортации из Грузии. Об этом свидетельствуют документы, полученные из официальных ведомств Турции, включая прокуратуру провинции Орду. Эти материалы были переданы изданию «Батумелеби» информированным источником.



Согласно документам, власти Турции считают Катаамадзе связанным с признанной в стране террористической организацией FETÖ (движение Фетхуллаха Гюлена). Турецкая сторона утверждает, что основанная Катаамадзе в Грузии компания якобы аффилирована с этой структурой. Сам Темур Катаамадзе отрицает какую-либо причастность и говорит, что у него были только социальные связи с некоторыми членами движения в Грузии.



Правозащитники называют полученные документы новооткрытым обстоятельством, которое даёт основание повторно обратиться в суд с требованием предоставить Темуру статус беженца или гуманитарную защиту. «Теперь у нас есть официальные доказательства того, что его возвращение в Турцию может повлечь за собой грубые нарушения прав», — заявила Тамта Микеладзе, глава Центра социальной справедливости, представляющего интересы Катаамадзе совместно с организацией «САИА».



Темур Катамадзе — потомок грузинских мухаджиров, гражданин Турции. Гражданство Грузии он безуспешно пытается получить уже много лет. В 2023–2025 годах он стал активным участником проевропейских протестов в Батуми, где его часто можно было увидеть с флагом Грузии в руках. 11 января 2025 года он был задержан полицией на акции, а позже МВД инициировало его депортацию.



По словам Катаамадзе, во время задержания начальник батумской полиции Ираклий Дгебуадзе применил к нему физическую силу.



Темур провёл 48 дней в голодовке в знак протеста против решения о его депортации и отказа предоставить статус беженца. На данный момент он содержится в Центре временного размещения для мигрантов МВД Грузии.



Между тем, официальные структуры до сих пор не изучили, какие именно юридические риски ему грозят в случае возвращения в Турцию, отмечает Тамта Микеладзе. В случае отказа апелляционного суда остановить процедуру депортации, правозащитники намерены передать дело Темура Катаамадзе в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.





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