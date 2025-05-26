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Илия II: Независимость является самым великим и важным достижением, и ее нужно защищать и беречь
26.05.2025 17:16
Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Цхум-Абхазский и Пицундский Илия II поздравил граждан Грузии и соотечественников, проживающих за рубежом, с днем независимости страны.
По заявлению патриарха, «независимость является самым великим и важным достижением, и ее нужно защищать и беречь».
«Поздравляю всю Грузию и наших соотечественников, находящихся за рубежом, с Днем независимости.
Независимость является самым великим и важным достижением, и ее нужно защищать и беречь.
Дай Боже, нашей стране мира, силы и благополучия.
Пусть Бог благословит Грузию, аминь!»,- заявил Илия II.
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