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Илия II: Независимость является самым великим и важным достижением, и ее нужно защищать и беречь


26.05.2025   17:16


Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилисский, митрополит Цхум-Абхазский и Пицундский Илия II поздравил граждан Грузии и соотечественников, проживающих за рубежом, с днем независимости страны.

По заявлению патриарха, «независимость является самым великим и важным достижением, и ее нужно защищать и беречь».

«Поздравляю всю Грузию и наших соотечественников, находящихся за рубежом, с Днем независимости.

Независимость является самым великим и важным достижением, и ее нужно защищать и беречь.

Дай Боже, нашей стране мира, силы и благополучия.

Пусть Бог благословит Грузию, аминь!»,- заявил Илия II.


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