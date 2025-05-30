

Журналистам вновь запретили проносить камеры в здание Тбилисского городского суда

30.05.2025 13:11





Журналистам вновь запретили проносить камеры в здание Тбилисского городского суда. Сегодня там проходят слушания по делу Ники Мелия, а также административные дела активистов и родственников политических заключенных.



Уже в третий раз журналистам разрешают проносить камеры в здание суда только в том случае, если у них есть разрешение на съемку конкретного процесса. Представители пресс-службы говорят, что "это мешает судебным процессам".



По словам журналистов, сегодня в этом "новом правиле" также уточнили, что до начала процесса, на который судья выдал журналистам разрешение на съемку, они не смогут войти в здание с камерами.



Войти в здание могут только присутствующие и журналисты без камер — им разрешили работать с телефонами.



Кроме того, в районе городского суда усилены меры безопасности, здание оцеплено полицией.



У одного из лидеров оппозиционной партии “Akhali” коалиции "За перемены", арестованного вчера, Ники Мелия должен состоятся суд в 14:00.



Адвокаты Мелия обратились в суд с официальным письмом с просьбой обеспечить этапирование оппозиционного лидера на сегодняшнее заседание, чтобы он лично рассказал о спецоперации его похищения (https://t.me/Tbilisi_life/39924).



Мелия должны судить за неявку на заседание комиссии Теа Цулукиани.



По делу ему назначен залог в размере 50 000 GEL (~$18250), который он не выплатил.



Адвокат Гиорги Кондахашвили заявляет:

«Это не просто правовое нарушение, это самоуправство, недопустимое не только по отношению к политику, но и к обычному гражданину. Мы потребовали, чтобы суд обеспечил доставку Ники Мелия на процесс, где он сможет подробно рассказать о преступных действиях десятков сотрудников.



По словам лидера коалиции «За перемены» Ники Гварамия:

«Мелия посадили в микроавтобус с тонированными стёклами, в котором находились 11 человек. По пути его снимали на видео и куда-то пересылали — видимо, для отчёта. Также пытались разблокировать его телефон с помощью Face ID. Это было не задержание, а похищение».



Напомним, что Ника Мелия был задержан 29 мая около 21:00 у озера Лиси, когда направлялся на съёмку.





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