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У Батумского городского суда собрались сторонники Мзии Амаглобели


30.05.2025   14:31


У Батумского городского суда собрались сторонники учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели. Участники акции требуют освобождения Мзии Амаглобели.

Среди участников акции находится азербайджанский журналист Афган Садыгов, который планирует присутствовать на сегодняшнем судебном процессе. По его заявлению, в Батуми они прибыл специально для того, чтобы поддержать грузинского журналиста.

Что касается сегодняшнего процесса, присутствовать на нем планирует и заместитель посла Франции в Грузии.


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