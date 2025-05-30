

У Батумского городского суда собрались сторонники Мзии Амаглобели

30.05.2025 14:31





У Батумского городского суда собрались сторонники учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели. Участники акции требуют освобождения Мзии Амаглобели.



Среди участников акции находится азербайджанский журналист Афган Садыгов, который планирует присутствовать на сегодняшнем судебном процессе. По его заявлению, в Батуми они прибыл специально для того, чтобы поддержать грузинского журналиста.



Что касается сегодняшнего процесса, присутствовать на нем планирует и заместитель посла Франции в Грузии.





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