|
|
|
У Батумского городского суда собрались сторонники Мзии Амаглобели
30.05.2025 14:31
У Батумского городского суда собрались сторонники учредителя изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели. Участники акции требуют освобождения Мзии Амаглобели.
Среди участников акции находится азербайджанский журналист Афган Садыгов, который планирует присутствовать на сегодняшнем судебном процессе. По его заявлению, в Батуми они прибыл специально для того, чтобы поддержать грузинского журналиста.
Что касается сегодняшнего процесса, присутствовать на нем планирует и заместитель посла Франции в Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна