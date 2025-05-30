

Студенты государственного университета Илии перекрыли дорогу на Чавчавадзе

30.05.2025 21:49





Студенты государственного университета Илии перекрыли дорогу на Чавчавадзе перед ВУЗом и запустили пиротехнику: «Студенты не простят вам несправедливость!».



На основании жалобы депутата «Грузинской мечты» Мариам Лашхи студентке университета Илии Лике Лорткипанидзе было назначено 12 суток административного ареста.



Вместе с ней 12 суток ареста было назначено активистке и студентке SEU Татии Априамашвили, а Магда Мамукашвили была оштрафована по той же жалобе на 4000 GEL (~$1460).



МВД обвинило всех трёх активисток в оскорблении Мариам Лашхи. Ведомство потребовало административного ареста для двух из них, а в отношении Магды Мамукашвили — наложения штрафа, поскольку, согласно законодательству, у неё есть малолетний ребёнок.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





