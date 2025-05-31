

Главное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, пройдет в саду Деда-эна

31.05.2025 21:56





В столице Грузии завтра пройдут, организованные Службой культуры, образования, спорта и по делам молодежи мэрии Тбилиси, в связи с Международным днем ​​защиты детей.



По информации мэрии Тбилиси, главное мероприятие пройдет в саду Деда-эна, где в течение всего дня будут проходить разные мероприятия, в том числе развлекательные шоу-программы, театральные постановки и другое.



Мероприятия начнутся в 15:00, а концерт — в 20:00. Вход на мероприятия свободный.







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