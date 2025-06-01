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Сегодня Грузинская православная церковь отмечает день пришествия Святой Нино
01.06.2025 12:42
Сегодня грузинская православная церковь отмечает день пришествия Святой Нино.
Именно с ее именем связано объявление православия государственной религией в Грузии.
За огромный вклад Каппадокийской девы в распространении христианства, православная церковь считает ей просветительницей и равноапостольной.
«Государственное агентство по вопросам религии поздравляет грузинскую православную церковь и паству с праздником, желает им мира и благоденствия», - говорится в заявлении агентства.
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