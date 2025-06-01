

Сегодня Грузинская православная церковь отмечает день пришествия Святой Нино

01.06.2025 12:42





Сегодня грузинская православная церковь отмечает день пришествия Святой Нино.



Именно с ее именем связано объявление православия государственной религией в Грузии.



За огромный вклад Каппадокийской девы в распространении христианства, православная церковь считает ей просветительницей и равноапостольной.



«Государственное агентство по вопросам религии поздравляет грузинскую православную церковь и паству с праздником, желает им мира и благоденствия», - говорится в заявлении агентства.





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