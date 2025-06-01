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Хвича Кварацхелия: Я верил, что победа в Лиге чемпионов возможна


01.06.2025   13:10


Победитель Лиги чемпионов Хвича Кварацхелия дал первый комментарий Питеру Шмейхелю, который является экспертом на телевидении УЕФА.

Легендарный датский вратарь обратился к грузинскому футболисту со следующими словами:

– Хвича, четыре месяца назад ты был совсем в другом месте, а теперь ты победитель Лиги чемпионов. Это было не просто 1:0 – вы выиграли 5:0! Что ты чувствуешь в этот момент?

– Мне трудно описать. Это потрясающее чувство, я в шоке. Я до сих пор не могу поверить, что стою здесь. Однако я всегда верил, что это возможно. Я победитель Лиги чемпионов, и я очень счастлив. Мы достигли всего этого вместе – с клубом и тренерами.

– Ты должен быть действительно горд. Это было невероятное представление с твоей стороны – не только сегодня, но и с тех пор, как ты присоединился к ПСЖ. Как вы думаете, как многого может достичь эта команда и как долго вы сможете продолжать это доминирование?

– Я думаю, что эта команда заслуживала быть чемпионами еще до меня, но в футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолевать. Мы справились. Победить «Интер» со счетом 5:0 в финале непросто.

– Кажется, каждому из вас сегодня понравился стиль футбола Луиса Энрике.

– Самое главное, что мы как семья. Мы всегда стараемся помогать друг другу как можно больше. Тренер проделывает потрясающую работу, он все прекрасно объясняет, и мы стараемся перенести это на поле.


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