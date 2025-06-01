

Хвича Кварацхелия: Я верил, что победа в Лиге чемпионов возможна

01.06.2025 13:10





Победитель Лиги чемпионов Хвича Кварацхелия дал первый комментарий Питеру Шмейхелю, который является экспертом на телевидении УЕФА.



Легендарный датский вратарь обратился к грузинскому футболисту со следующими словами:



– Хвича, четыре месяца назад ты был совсем в другом месте, а теперь ты победитель Лиги чемпионов. Это было не просто 1:0 – вы выиграли 5:0! Что ты чувствуешь в этот момент?



– Мне трудно описать. Это потрясающее чувство, я в шоке. Я до сих пор не могу поверить, что стою здесь. Однако я всегда верил, что это возможно. Я победитель Лиги чемпионов, и я очень счастлив. Мы достигли всего этого вместе – с клубом и тренерами.



– Ты должен быть действительно горд. Это было невероятное представление с твоей стороны – не только сегодня, но и с тех пор, как ты присоединился к ПСЖ. Как вы думаете, как многого может достичь эта команда и как долго вы сможете продолжать это доминирование?



– Я думаю, что эта команда заслуживала быть чемпионами еще до меня, но в футболе часто бывают сложные моменты, которые нужно преодолевать. Мы справились. Победить «Интер» со счетом 5:0 в финале непросто.



– Кажется, каждому из вас сегодня понравился стиль футбола Луиса Энрике.



– Самое главное, что мы как семья. Мы всегда стараемся помогать друг другу как можно больше. Тренер проделывает потрясающую работу, он все прекрасно объясняет, и мы стараемся перенести это на поле.







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