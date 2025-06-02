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Адвокаты требуют расследования «похищения» Бачиашвили
02.06.2025 15:12
Адвокаты требуют провести расследование информации, озвученной бывшим главой Фонда соинвестирования Георгием Бачиашвили.
С этим запросом адвокаты сегодня в электронном порядке обратятся в Генеральную прокуратуру.
Дело касается заявления Бачиашвили о том, что его «похитили».
Как сообщил «Интерпрессньюс» адвокат Бачиашвили Давид Джандиери, детали этого вопроса они обсудили с Бачиашвили в Глданском учреждении № 8.
«У нас была рабочая встреча, мы окончательно уточнили содержание заявления, с которым сегодня же онлайн обратимся к прокуратуре, что связано с требованием начать расследование. Наряду с фактами у нас будет требование о немедленном проведении определенных следственных действий. В том числе, о запросе определенного типа информации — информации с радаров, записей диспетчерских, а также записей с камер аэропорта и бортовых видеокамер», — сказал Джандиери.
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