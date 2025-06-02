Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Адвокаты требуют расследования «похищения» Бачиашвили


02.06.2025   15:12


Адвокаты требуют провести расследование информации, озвученной бывшим главой Фонда соинвестирования Георгием Бачиашвили.

С этим запросом адвокаты сегодня в электронном порядке обратятся в Генеральную прокуратуру.

Дело касается заявления Бачиашвили о том, что его «похитили».

Как сообщил «Интерпрессньюс» адвокат Бачиашвили Давид Джандиери, детали этого вопроса они обсудили с Бачиашвили в Глданском учреждении № 8.

«У нас была рабочая встреча, мы окончательно уточнили содержание заявления, с которым сегодня же онлайн обратимся к прокуратуре, что связано с требованием начать расследование. Наряду с фактами у нас будет требование о немедленном проведении определенных следственных действий. В том числе, о запросе определенного типа информации — информации с радаров, записей диспетчерских, а также записей с камер аэропорта и бортовых видеокамер», — сказал Джандиери.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна