

Суд приговорил к 3 годам лишения свободы обвиняемых в повреждении видеокамер в ходе акций

02.06.2025 15:20





Суд признал виновными 26-летнего Гурама Хуташвили и 23- летнего Даниэля Мумладзе, задержанных в рамках текущих акций протеста и обвиняемых в повреждении видеокамер 112, установленных в разных местах на проспекте Руставели. Решением судьи Лили Мсхиладзе оба они приговорены к 3 годам лишения свободы.



По данным государственного обвинения, ущерб составляет 11 2000 лари.



Для справки, Гурам Хуташвили и Даниэль Мумладзе были задержаны во время продолжающихся протестов. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса, подразумевающей повреждение чужого имущества. Обвинение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.





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