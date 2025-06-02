Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд приговорил к 3 годам лишения свободы обвиняемых в повреждении видеокамер в ходе акций


02.06.2025   15:20


Суд признал виновными 26-летнего Гурама Хуташвили и 23- летнего Даниэля Мумладзе, задержанных в рамках текущих акций протеста и обвиняемых в повреждении видеокамер 112, установленных в разных местах на проспекте Руставели. Решением судьи Лили Мсхиладзе оба они приговорены к 3 годам лишения свободы.

По данным государственного обвинения, ущерб составляет 11 2000 лари.

Для справки, Гурам Хуташвили и Даниэль Мумладзе были задержаны во время продолжающихся протестов. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса, подразумевающей повреждение чужого имущества. Обвинение предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна