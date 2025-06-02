|
|
|
В 2024 году в Грузии 10 800 учащимся был приостановлен или прекращён статус
02.06.2025 16:22
В 2024 году в Грузии 10 800 учащимся был приостановлен или прекращён статус — такие данные содержатся в последнем парламентском отчёте Народного защитника (омбудсмена) Грузии.
По сравнению с предыдущим годом это число на 2 601 меньше, что может указывать на небольшое снижение, однако проблемы по-прежнему остаются актуальными.
Основные причины приостановки или прекращения статуса:
• Выезд семьи за границу (3 900 случаев)
• Заявление родителя или законного представителя
• Продолжение учёбы в профессиональном колледже
• Превышение допустимого количества пропусков
• Заключение брака (43 ребёнка)
• Начало трудовой деятельности (300 детей)
• Смерть ребёнка (62 случая)
• Проблемы со здоровьем, финансовые трудности и др.
Территориальное распределение:
• Тбилиси — 4 170 случаев
• Квемо-Картли — 1 979
• Аджария — 1 273
Статус был приостановлен у 4 364 девочек и 6 436 мальчиков.
Насилие в отношении детей:
Несмотря на неполную статистику, в отчёте указано, что в 2024 году в связи с насилием в семье было начато уголовное преследование в отношении 2 172 лиц, а 608 детей признаны пострадавшими.
Омбудсмен считает серьёзной проблемой отсутствие детальной статистики по фактам насилия в отношении детей, а также затягивание реакции со стороны школ.
Отмечается, что даже несмотря на многолетние рекомендации, ситуация не только не улучшилась, но и статистика стала ещё более общей, что делает невозможным отслеживание даже числа начатых расследований по таким тяжким преступлениям, как изнасилование или насилие в семье.
Кроме того, в школах остаются острыми проблемы с участием ребёнка в дисциплинарных процессах, обеспечением конфиденциальности, защитой от осуждения, созданием безопасной эмоциональной среды и эффективной реализацией прав несовершеннолетних.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна