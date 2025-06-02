

В 2024 году в Грузии 10 800 учащимся был приостановлен или прекращён статус

02.06.2025 16:22





В 2024 году в Грузии 10 800 учащимся был приостановлен или прекращён статус — такие данные содержатся в последнем парламентском отчёте Народного защитника (омбудсмена) Грузии.



По сравнению с предыдущим годом это число на 2 601 меньше, что может указывать на небольшое снижение, однако проблемы по-прежнему остаются актуальными.



Основные причины приостановки или прекращения статуса:

• Выезд семьи за границу (3 900 случаев)

• Заявление родителя или законного представителя

• Продолжение учёбы в профессиональном колледже

• Превышение допустимого количества пропусков

• Заключение брака (43 ребёнка)

• Начало трудовой деятельности (300 детей)

• Смерть ребёнка (62 случая)

• Проблемы со здоровьем, финансовые трудности и др.



Территориальное распределение:

• Тбилиси — 4 170 случаев

• Квемо-Картли — 1 979

• Аджария — 1 273



Статус был приостановлен у 4 364 девочек и 6 436 мальчиков.



Насилие в отношении детей:

Несмотря на неполную статистику, в отчёте указано, что в 2024 году в связи с насилием в семье было начато уголовное преследование в отношении 2 172 лиц, а 608 детей признаны пострадавшими.



Омбудсмен считает серьёзной проблемой отсутствие детальной статистики по фактам насилия в отношении детей, а также затягивание реакции со стороны школ.



Отмечается, что даже несмотря на многолетние рекомендации, ситуация не только не улучшилась, но и статистика стала ещё более общей, что делает невозможным отслеживание даже числа начатых расследований по таким тяжким преступлениям, как изнасилование или насилие в семье.



Кроме того, в школах остаются острыми проблемы с участием ребёнка в дисциплинарных процессах, обеспечением конфиденциальности, защитой от осуждения, созданием безопасной эмоциональной среды и эффективной реализацией прав несовершеннолетних.





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