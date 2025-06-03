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Кварацхелия вошел в тройку самых дорогих футболистов чемпионата Франции


03.06.2025   22:06


Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Франции по итогам сезона.

Топ-10 занимают футболисты «Пари Сен-Жермен», которые стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале «Интер» (5:0).

Первые три места со стоимостью в €90 млн занимают грузин Хвича Кварацхелия (прибавил €10 млн), а также французы Усман Дембеле (плюс €15 млн) и 20-летний Дезире Дуэ (плюс €30 млн), который был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.


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