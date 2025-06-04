

НПО и СМИ: Требуем международной поддержки для защиты демократии и свободы СМИ

04.06.2025 18:11





По заявлению НПО и медиа-организаций, «Грузинская мечта» задействовала политику цензуры критических телеканалов и сделала еще один шаг к диктатуре.



Представители гражданского и медиа секторов выступили с совместным заявлением в связи с жалобой, поданной в Комиссию по коммуникациям против критически настроенных СМИ. В заявлении подчеркивается, что жалобы являются явной и опасной попыткой запугать критически настроенные СМИ и подавить независимую журналистику.



Организации, подписавшие заявление, призывают к международной поддержке для защиты грузинской демократии и свободы СМИ.



«Мы выражаем сильную обеспокоенность в связи с жалобами, поданными правящей партией «Грузинская мечта» против действующих в Грузии ведущих критических вещателей - «ТВ Пирвели» и «Формула», а также «Мтавари архи» (сайт и социальные платформы). Содержание этих жалоб представляет собой прямую попытку ввести цензуру. В частности, «Грузинская мечта» пытается запретить СМИ использовать следующие термины: «узники режима», «депутат олигарха», «министерство внутренних дел «Мечты»», «премьер режима», «нелегитимный парламент», «т.н. следственная комиссия», «т.н. председатель парламента» и другие.



Жалобы, поданные в комиссию по коммуникациям, представляют собой явную и опасную попытку запугать критические СМИ и подавить независимую журналистику, особенно в тех условиях, когда Комиссия по коммуникациям не является беспристрастным арбитром, а органом, который, как и другие государственные институты, находится под контролем «Грузинской мечты».



В жалобах телекомпании обвиняются в «предвзятом освещении», «распространении дезинформации» и «нарушении баланса в отношении правящей партии». Однако мы имеем дело со случаями, когда вещателями соблюдаются стандарты критической и расследовательской журналистики, выражаются мнения редакционного характера, которые обусловлены высоким общественным интересом и обеспечены законодательством», — говорится в заявлении.



Кроме того, авторы заявления обращаются к международным партнерам и организациям с призывом.



«Четко и публично осудить злоупотребление регулирующими инструментами в отношении независимых СМИ; потребовать мониторинга деятельности Комиссии по коммуникациям с целью обеспечения ее политической беспристрастности и процессуальной справедливости; обеспечить поддержку независимых журналистов в Грузии, в том числе посредством правовых и дипломатических механизмов; независимые СМИ должны иметь возможность задавать критические вопросы и требовать на них ответов. Правовое запугивание критически настроенных вещателей противоречит как Конституции Грузии, так и ее международным обязательствам. Мы осуждаем эти формы введения цензуры в отношении СМИ и требуем международной поддержки для защиты грузинской демократии и свободы медиа», - говорится в заявлении.





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