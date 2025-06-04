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В Грузии стартует чемпионат по мини-футболу в рамках кампании «Нет наркотикам»
04.06.2025 19:31
С 9 июня по 2 августа 2025 года во всех регионах Грузии пройдёт чемпионат по мини-футболу, организованный по инициативе Федерации университетского спорта Грузии при поддержке мэрий муниципалитетов. Турнир проходит в рамках национальной кампании «არა ნარკოტიკს» («Нет наркотикам»).
Цель турнира — популяризация здорового образа жизни среди молодёжи и мотивация к отказу от наркотиков с помощью спорта.
Формат соревнований — олимпийская система. Команды будут состязаться как на муниципальном, так и на региональном уровне. Участвовать могут молодые люди с 18 лет.
Этапы турнира:
1. Муниципальный этап — определяются чемпионы в каждом муниципалитете;
2. Региональный этап — победители муниципалитетов сразятся за первенство в регионе;
3. Финал — лучшие команды из каждого региона поборются за титул чемпиона Грузии.
Регистрация открыта с 4 по 25 июня 2025 года.
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