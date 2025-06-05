

Сборные Грузии и Фарерских островов по футболу сыграют товарищеский матч

05.06.2025 11:08





Сборная Грузии сегодня проведет товарищеский матч против Фарерских островов на «Динамо Арена» в Тбилиси. Матч начнется в 20:00.



Вилли Саньоль выбрал экспериментальный состав для июньских сборов. Матч пропустят ведущие игроки команды: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Гурам Кашия, Отар Китеишвили, Георгий Кочорашвили, Георгий Цитаишвили, Зурико Давиташвили, Георгий Чакветадзе, Георгий Микаутадзе и Хвича Кварацхелия.



Вместе с тем, Ираклий Азаров и Саба Гогличидзе присоединились к команде U-21 и готовятся к чемпионату Европы. Георгий Зария и Буду Зивзивадзе получили травмы и рано покинули сборы. Саньоль сделал только одно изменение — к команде присоединился нападающий азербайджанской «Зиры» Давид Волков.



Сборные Грузии и Фарерских островов встречались в отборочном раунде чемпионата Европы 2008 года. 16 августа 2006 года сборная Грузии одержала победу на выезде со счетом 6:0, а в Тбилиси 28 марта 2007 года грузинские футболисты разгромили соперников со счетом 3:1.





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