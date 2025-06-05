

Исследование ISSA, в отличие от Eurobarometer, не показывает рост евроскептицизма в Грузии

05.06.2025 11:18





Председатель правления Института социальных исследований и анализа, эксперт-аналитик Иаго Качкачишвили прокомментировал опрос Eurobarometer, отметив, что исследование, проведённое его организацией, существенно отличается по результатам от данных Eurobarometer.



По его словам, "Грузинская мечта" добилась определённого успеха в направлении разжигания евроскептицизма, однако в общественных настроениях и установках всё ещё сохраняется «значительный разрыв – основная линия по-прежнему связана с преимуществами ЕС и евроинтеграции».



Он уточняет, что упомянутое исследование проводилось в марте-апреле 2025 года и охватило 1011 респондентов по всей Грузии.



В тот же период его организация (ISSA) также провела общенациональный опрос методом личных интервью с 1100 респондентами.



Результаты следующие:

➤ Явное большинство (74,2%) считает, что вступление Грузии в ЕС принесёт стране выгоду;

➤ 77,3% считают, что сотрудничество с ЕС даёт много преимуществ;

➤ 80,3% поддерживают вступление Грузии в ЕС;

➤ Почти 60% оценивают имидж ЕС как очень положительный или скорее положительный;

➤ 65,8% считают, что полное внедрение законодательства ЕС будет полезным для Грузии и т.д.



«Как видим, представленные данные существенно отличаются от результатов Eurobarometer — в пользу положительного отношения к ЕС. Однако стоит отметить и то, что положительные настроения в адрес ЕС несколько ослабли по сравнению, скажем, с трёхлетней давностью.



Например, каждый четвёртый респондент не разделяет мнение о пользе полного внедрения законодательства ЕС, а почти каждый третий говорит, что имидж ЕС для него нейтральный.



Можно сказать, что «Грузинская мечта» в последние годы действительно добилась определённого успеха в распространении евроскептицизма. Однако в общественных установках всё ещё нет серьёзного перелома — основное направление продолжает ассоциироваться с преимуществами ЕС и евроинтеграцией», — пишет Качкачишвили.



Следует отметить одну очень важную вещь: Исследование Eurobarometer на местах проводилось скандально известной проправительственной компанией «GORBI»











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