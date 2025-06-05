

Вилли Саньоль провел пресс-конференцию перед матчем со сборной Фарерских островов

05.06.2025 12:00





5 июня сборная Грузии встретится с Фарерскими островами в товарищеском матче на «Динамо Арене» в Тбилиси, а через три дня примет Кабо-Верде на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси.



Сборная провела последнюю тренировку перед матчем с Фарерскими островами, а главный тренер команды Вилли Саньоль ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Также на пресс-конференции присутствовали вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили и вратарь Георгий Лория, который официально объявил о своем уходе из сборной.



Вилли Саньоль (главный тренер сборной Грузии):



…О Георгии Лория: «Когда я присоединился к сборной, мы первый раз были в Швеции. Возле отеля было небольшое озеро. Решил пообщался с игроками, и первым делом пообщался с Георгием. Хочу сказать, что первое впечатление у меня было очень хорошее».



…Чего ожидать в товарищеских матчах против Фарерских островов и Кабо-Верде: «Эта часть сезона всегда сложна для игроков. У них был длинный и утомительный сезон, они много играли, и это создает трудности, но все знают и имеют правильные ожидания относительно того, как готовиться. Мы не планируем ничего нового — никаких тактических изменений не будет ни сейчас, ни против Кабо-Верде. Игрокам нужно дать возможность получить новый опыт и понаблюдать за собой. Мои ожидания ясны, они должны хорошо себя проявить. В команде много игроков U-21, которые могут оказаться с нами в будущем. Я давно говорил, что в команде есть 9-10 мест, куда может попасть каждый, и я ожидаю здесь конкуренции. Лория будет капитаном в завтрашней игре.



…О Харебашвили: «Сабу очень сложно охарактеризовать, потому что он маленький, всего 16 лет, хотя у меня есть ощущение, что он намного старше. Если я поставлю игрока в состав из 23 человек, ему обязательно дадут шанс. Я не определил заранее, кто будет играть, а кто нет. Он должен продемонстрировать свои способности, и я дам ему шанс».



…О сборной Фарерских островов: «У сборных Чехии и Армении были сложные матчи против Фарерских островов. Это хорошая команда, компактная, дисциплинированная — им сложно забить гол. Легкого матча ждать не стоит, в таком случае нас могут наказать».



…О Давиде Кереселидзе: «У Кереселидзе хорошие личные качества, что отличает его от Гугешашвили. Мамардашвили спокойный, а Гугешашвили часто дерется. Что касается Гагуа: он потерял 2-3 года карьеры в Испании и сейчас пытается восстановить форму в Хорватии. Нам придется внимательно за ним следить».



…О Нике Гагнидзе: «Он оставил у меня одно из лучших впечатлений. Он точно знает, как добиться успеха. Не знаю, как он будет развиваться, но сейчас я действительно доволен его трудовой этикой и характером».



…О Кварацхелия: «Когда Хвича перешел из Наполи в ПСЖ, мы ожидали от него успеха. Когда у команды хороший водитель, он может быстро прогрессировать. 2 года назад он не был готов к такому успеху, но теперь он готов ко всему. На наши игры приезжает много скаутов, и это благодаря Кваре. Он стал послом страны».



Георгий Лория (вратарь сборной Грузии):

…О завершении карьеры в сборной: «Это очень грустно, это очень тяжело для меня. 17 лет в сборной… Я провел эти годы с гордостью, благодарностью и чистым сердцем. Я хотел бы выразить особую благодарность всем людям, которые были рядом со мной в эти годы. Моей семье, друзьям, тренерам, товарищам по команде, врачам, всем сотрудникам, людям за камерой и, конечно, болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры. Особенно мне запомнился матч с Испанией, когда 55 000 человек скандировали мое имя».



…Об особых эмоциях и планах: «Особое спасибо моим родителям, которых уже нет в живых, но которые всегда помнили обо мне и были со мной. Форма сборной Грузии была для меня не просто футболкой. Это была моя мечта и большая ответственность. Благодаря Грузии я завершаю карьеру в сборной. Я благодарен за тот вклад, который я внес в развитие грузинского футбола вместе с командой. Я продолжу оставаться в грузинском футболе, потому что хочу поделиться своими знаниями и опытом с молодыми игроками».



…О Хвиче Кварацхелии: «Хочу поздравить Кварацхелия с этой чудесной историей. Он в очередной раз показал, как каком высоком уровне могут играть грузины. Он пример того, как надо много работать и добиваться цели. Я тоже много работал. Я всю жизнь много работал. Раньше все было по-другому, а теперь все как будто упрощается. Мы талантливая нация, и это постоянно доказывается. Двери во все высшие лиги открыты — главное не сдаваться и много работать».





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