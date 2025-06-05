

CIES опубликовал ТОП-100 футболистов по их стоимости

05.06.2025 14:05





Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал трансферные стоимости футболистов, которые, конечно же, составлены по их версии.



Символическую стоимость, которую они опубликовали, возглавляет Ламин Ямаль, который оценивается в нереальную сумму в 402,3 млн евро, в то время как его реальная цена составляет 180 млн евро.



В таблице 100 игроков, 42 из которых из английской Премьер-лиги. Грузинская звезда Хвича Кварацхелия занимает 38-е место с 89,1 млн евро.



Первая тройка выглядит так:



Ламин Ямаль - €402,3 млн

Эрлинг Хааланд - €239,6 млн

Джуд Беллингем - €233,8 млн

Килиан Мбаппе - €192,5 млн

Джамал Мусиала - €154,8 млн

Педри - €143,7 млн

Винисиус Жуниор - €130,4 млн

Коул Палмер - €126,5 млн

Хулиан Альварес - €126,0 млн

Флориан Виртц - €122,3 млн





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