

GYLA: СМИ не могут быть ограничены в освещении вопросов, представляющих общественный интерес

05.06.2025 19:04





Статьи, в нарушении которых «Грузинская мечта» обвиняет критические телекомпании, по своему содержанию являются механизмом установления цензуры, контроля содержания вещания и вмешательства в редакционную политику заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA):



«Статья 54 Закона о вещании регулирует «справедливость и беспристрастность», что по своей сути является механизмом установления цензуры, контроля содержания вещания и вмешательства в редакционную политику, учитывая её нечеткое содержание, которое подверглось критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы. Соответственно, эта статья в корне противоречит свободе выражения мнения и СМИ, защищенным Конституцией и международными договорами. Кроме того, ее использование на практике в целях контроля содержания противоречит практике Европейского суда по правам человека.



Статья 10 Европейской конвенции о правах человека защищает свободу выражения мнения, которая распространяется на свободу СМИ. Статья защищает не только распространение информации, которая в целом положительно воспринимается обществом, но и информацию, которая может быть неприятной, шокирующей или неприемлемой для конкретных лиц или групп лиц.



Европейский суд по правам человека также подчеркивает, что редакционная свобода СМИ защищена и что СМИ гарантированно принимают решение о форме своих сообщений. Средства массовой информации не могут быть ограничены в освещении вопросов, представляющих общественный интерес, и текущих событий и не могут подвергаться контролю за содержанием…



Статья 17 Конституции Грузии защищает свободу прессы, которая включает право проводить независимую редакционную политику. Практика Конституционного суда также запрещает государству вводить цензуру и принимать законодательные рамки, которые несоразмерно вмешиваются в редакционную политику вещания…



Жалоба является частью общей политики, которая активно поощряет физические и словесные нападения на журналистов (особенно во время протестов) и дискредитирующие кампании против СМИ и их представителей.



Журналисты и другие деятели СМИ смогут эффективно выполнять свою роль в построении демократического государства, где общество плюралистично, а достоинство личности защищено, только когда у них будет уверенность в том, что они смогут работать без государственного вмешательства и принуждения, будь то цензура информационных материалов, необоснованные задержания или преследования, а также стратегические судебные иски против участия общественности (SLAPPs). Поэтому запрет цензуры подразумевает не только запрет любой формы государственного вмешательства в результаты деятельности средств массовой информации, но и воздержание от воспрепятствования такой деятельности», — говорится в заявлении.





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