

Гол Давиташвили в ворота «Осера» был признан лучшим голом сезона французской «Лиги 1»

05.06.2025 20:57





Гол грузинского вингера "Сент Этьена" Зурико Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом по итогам сезона 2024/2025 чемпионата Франции.



На официальном сайте французской Лиги 1 накануне завершился опрос по определению лучшего гола сезона.

Среди семи кандидатов оказались трое грузинских футболистов – Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия "Пари Сен-Жермен" и Георгий Микаутадзе "Лион".



Ранее гол Давиташвили в ворота "Осера" был признан лучшим голом октября. Кроме того, в том матче грузинский вингер забил три гола. Он стал первым грузинским игроком, оформившим хет-трик в Лиге 1.



Давиташвили перешел в "Сент-Этьен" из "Бордо" вскоре после того, как сборная Грузии завершила свое выступление на чемпионате Европы в Германии 10 июля. Контракт с клубом рассчитан на четыре года.



Давиташвили с 2022 года играл за "Бордо". В 2018 году газета Guardian включила игрока сборной Грузии в число 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА внесла Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.





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