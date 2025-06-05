

Сборная Грузии победила Фарерские острова в товарищеском матче

05.06.2025 22:08





Сборная Грузии по футболу провела свой первый матч на июньских сборах против сборной Фарерских островов и одержала победу над соперником со счетом 1:0.



В начале матча вице-президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили вручил специальную награду вратарю команды Георгию Лории, завершившему карьеру в национальной сборной.



Матч начался при лидерстве сборной Грузии. На 10-й минуте после подачи углового от Георгия Гулиашвили Лука Лочошвили обыграл защитника и открыл счет — 1:0.



Следующий матч сборная Грузии проведет 8 июня — команда Вилли Саньоля встретится со сборной Кабо-Верде на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси.







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