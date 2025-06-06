|
|
|
Муфтий Грузии провел молебен в центральной мечети Батуми в связи с праздником Курбан-байрам
06.06.2025 11:13
Мусульманский мир отмечает один из самых больших религиозных праздников — Курбан-байрам.
Курбан-байрам отпраздновали и верующие мусульмане в Грузии. Праздничную молитву в центральной мечети Батуми провёл муфтий Грузии Адам Шантадзе. Молитва была совершена в 06:18 утра.
Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения, связанный с библейским Авраамом. Согласно Корану, воля Бога заключалась в том, чтобы Авраам принес в жертву своего сына. Когда Господь убедился, что пророк действительно готов это сделать, он послал ему овна и велел принести в жертву его вместо сына — как знак того, что Авраам успешно прошёл испытание.
Курбан-байрам длится три дня. В эти дни верующие приносят в жертву Аллаху домашнее парнокопытное животное, а мясо делят между членами семьи, соседями, нуждающимися и бедными.
Как отметил муфтий Адам Шантадзе во время молитвы, Курбан-байрам — это лучшее время для прощения.
«События, происходящие в последнее время в стране, ясно показывают, что гражданам Грузии необходима сплочённость, чтобы сохранить страну и её суверенитет. Раздробленная страна выгодна врагу. Особое внимание мы должны уделить молодёжи, ведь именно они — наше будущее», — заявил Адам Шантадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна