

Судья Давид Тетрашвили назначил активисту Уче Кемашвили 10 суток административного ареста

06.06.2025 18:33





Давид Тетрашвили был задержан 27 мая на основании статьи 173 КоАП, которая предусматривает наказание за неповиновение законному требованию полицейского и оскорбление.



«В стране больше нет суда. Борьба продолжается. Огонь — олигархии», — заявил Уча Кемашвили в зале суда.



26 мая распространилось видео, на котором он держит в руках горящий флаг партии «Грузинская мечта». По словам сестры Кемашвили, именно это стало причиной его задержания.



По словам адвоката, по версии правоохранителей, Кемашвили был остановлен для проверки, не подчинился и был задержан. Адвокат утверждает, что если причиной задержания стало сожжение партийного флага «Грузинской мечты», то такое действие законом не запрещено и не карается. Поэтому, по мнению адвоката, для задержания Кемашвили был создан юридический предлог — якобы он не подчинился полиции.



После ареста Учи его сестра Нини Кемашвили демонстративно сожгла флаг «Грузинской мечты» у Парламента.





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